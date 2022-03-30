البرهان: وجهة نظرنا متطابقة مع مصر فى «سد النهضة» وأمن البحر الأحمر

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أن وجهة نظر بلاده تتطابق مع وجهة النظر المصرية في قضايا مثل «سد النهضة» وأمن البحر الأحمر.

وأوضح «البرهان» في تصريحات مساء اليوم، أن مصر دعمت الانتقال السياسي في السودان منذ البداية، مشددًا على أنها تدعم السودان ولا تدعم الفصيل المدني أو العسكري على حساب الآخر.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أن أمن السودان وأمن مصر يكملان بعضهم البعض.

وقال البرهان، إن الفترة الانتقالية تعثرت بسبب التدخلات الدولية وغياب القوى السياسية وكثرة النزاعات مؤكدا أن التحضير للانتخابات أحد اهتمامات الفترة الانتقالية، ويجب أن تدار الفترة الانتقالية بالشراكة بين الجميع.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: «الحوار بين المكون العسكري والمكونات الأخرى مستمر ومستعدون للتعاون مع القوى الوطنية التي ليس لها توجهات لإقصاء الآخرين، وسعينا لمراجعة خطوات الانتقال الديمقراطي في السودان لكن بعض القوى لم تستجب ويجب أن تدار الفترة الانتقالية بالشراكة بين الجميع».

بيان مشترك

وأصدرت مصر والسودان، اليوم بياناً مشتركاً اشتمل على تجسيد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن البيان يأتي في إطار العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وما يربط الشعبين من روابط أخوية متينة وأزلية، وعلاقات راسخة، ووحدة المصير المشترك.

ووفق البيان أكدت مصر على ضرورة العمل المشترك للدعم الدولي لجهود السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.