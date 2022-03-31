الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

والدة مندوب مبيعات توفى على يد متسول: «عاوزة حق ابنى» (فيديو)

والدة الضحية
والدة الضحية

شهيد شهامة جديد يسقط في ميدان سفنكس بعدما تدخل لفض شجار شديد بالسلاح الأبيض بين مجموعة من المتسولين، إلا أنه أصيب بطعنة وسقط جثة هامدة.

محمود إسماعيل شاب في العقد الثالث من العمر يعمل مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية، وفي يوم الحادث خرج لتوصيل طلب، وهو في طريقه شاهد مشاجرة ودفعته شهامته أن يتدخل ليزداد شهداء الشهامة فردًا جديدًا.

التقت "الدستور" مع والدة "محمود" وتحدثت عن يوم الحادث، حيث تحدثت عنه بعيون تملؤها الدموع، إن نجلها لقي مصرعه أثناء التدخل لفض مشاجرة بين متسولين، وأضافت أن نجلها مات بشهامة وشرف وكان كل ما يريده هو توقف الشجار بين المتسولين، "ابني مات بشرف وشهامة". 

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وأشارت إلى أن نجلها كان "يتمتع بالخلق العالية وكان دائماً يسأل عن أشقائه وبارًا بى ومتابع معي حالتي الصحية، كما أنه يعول أسرته المكونة من الزوجة وطفلين، ابني كان كريم وطيب والناس كلها بتحبه"، لافته إلى أنه يوم الحادث تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بمقتل نجلها أثناء فض مشاجرة، "حسيت إن أنا اللي مت مش ابني". 

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود قتيل أسفل كوبري 15 مايو بميدان سفنكس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة مندوب توصيل (دليفري) به آثار طعن بسلاح أبيض وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

شهيد شهامة شجار متسولين مندوب مبيعات السلاح الأبيض

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