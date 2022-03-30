الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ما هو مصير قناة أحمد حسن وزينب بعد الانفصال؟.. خبير يوضح

أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب

تصدر اليوتيوبر أحمد حسن مواقع البحث الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عبر صفحته للمرة الثانية انفصاله عن زوجته «زينب»، بعد زواج دام أكثر من أربع سنوات.

ونشر حسن عبر صفحته قائلًا: «قدر الله وماشاء فعل بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتنا وربنا رزقنا بـ طفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافا، وسنبقى أصدقاء دائما وابدا وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن إليها كل الاحترام وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها».

ما هو مصير قناة أحمد حسن وزينب؟

في هذا الصدد أوضح المهندس أحمد صبري، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الأصول الإلكترونية «جوجل» لا تتدخل في أي نزاع قضائي، فبعد مرور ثلاثة شهور على تنصيب الشخص لأدمن لا يمكن الرجوع فيها.

في حالة أحمد حسن وزينب، أكد صبري لـ«الدستور» أن أحد الأطراف يتولى مسئولية القناة، وعند كثرة الشكاوى من طرف تجاه طرف آخر يمكن لإدارة جوجل أن تغلق القناة بالكامل.

«التحرش».. سبب الانفصال بين أحمد حسن وزينب

وكان السبب وراء الانفصال هو تهمة التحرش التي وجهت له من قبل فتاة تدعى «سما» تبلغ من العمر عشرون عامًا، حيث نوهت عبر فيديو نشر بمواقع التواصل الإجتماعي، أن أحمد حسن تحرش بيها خلال محادثة دارت بينهم، حيث تعمد ذكر مفاتنها، وطالب منها إقامة علاقة غير شرعية بينهم.

كما طلب منها إرسال صور شخصية، الأمر الذي دفع الفتاة لنشر المحادثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في تصدره للتريند.

وعلى الفور أرسلت الصور والفيديو للنائب العام الذي وجه تهمة التحرش لـ أحمد حسن.

لم تكتفِ الفتاة بنشر فيديو واحد للمحادثة، بل أكثر من فيديو، حيث أوضحت كيف تحرش بها أحمد حسن قائلة: «هو رد وقولتله أنا 19 سنة ينفع؟ قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لقيت الكلمة دي قلت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كدة كلمته».

وتابعت حديثها خلال الفيديو قائلة: «قاللي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت».

احمد حسن يوتيوبر اليوتيوبر احمد حسن أحمد حسن وزينب انفصال أحمد حسن وزينب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات لجان السير ومقدرى الدرجات

برومو أقل من دقيقتين.. 5 مشاهد مُثيرة تكشف كواليس «الاختيار 3» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟