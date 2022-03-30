كارنيه «نقيب المحامين بالإنابة» يُثير أزمة بين أعضاء المجلس

أثار استخراج وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، لكارنيه نقيب المحامين بالإنابة، حالة من الجدل داخل المجلس خاصة بعد توقيعه بنفسه على الكارنيه.

وأعرب محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن رفضه لإصدار مجدي سخي، وكيل النقابة، لكارنيه بمنصب نقيب المحامين لنفسه، وقال في تسريحات خاصة لـ«الدستور»: “أرفض هذا التصرف واستنكره وسيظل اسم النقيب رجائى عطية على كارنيه المحاماة حتى يتم انتخاب النقيب الجديد”.

وتابع:"الكارنيه الذي أصدره (سخي) باطل وصدر فى غيبة مجلس النقابة العامة ولا يوجد نص قانونى بمسمى نقيب المحامين بالإنابة".

وأكدت مصادر بمجلس نقابة المحامين، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أعضاء مجلس النقابة رفضوا قرار وكيل المجلس مجدي سخي، وتم إصدار قرار بوقف القرار الصادر بطباعة مجدى سخى النقيب بالانابة على كارنيهات المحامين.

وتابعت المصادر: “تقرر محو مسمى نثقيب المحامين بالإنابة، وتم التشديد على أن يظل اسم النقيب رجائي عطية نقيبًا للمحامين حتى الانتهاء من الانتخابات والعملية الانتخابية وقدوم نقيب جديد”.

وأكدت المصادر أنه تم إلغاء تدخل مجدي سخي بـ"سيستم النقابة"، وصدرت تعليمات بقرار من أغلبية أعضاء المجلس بعدم إدراج أية تعديلات على كارنيهات المحامين، وتم سحب 15 كارنيه تم توقيعهم باسم مجدي سخي نقيب المحامين بالإنابة، لإعادة طباعتها مرة أخرى باسم النقيب رجائي عطية.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس نقابة المحامين اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يجتمع ولم تصدر دعوة رسمية من مجدي سخي، باعتباره أكبر الوكلاء سنا للأعضاء بالحضور.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

ومن المقرر إعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتلقى أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ، إلى جانب أسرة نقيب المحامين الراحل، مساء الاثنين، واجب العزاء في فقيد المحاماة النقيب العام رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في السرادق الذي أقيم بجوار مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص على آداء واجب العزاء نقباء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ولفيف من المحامين، إلى جانب العديد من السياسيين والشخصيات العامة.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.