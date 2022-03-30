الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات الغربية تقضي بإعدام شاب بتهمة التعدى على فتاة وقتلها

إعدام
إعدام

أصدرت محكمة جنايات الغربية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بمعاقبة شاب بالإعدام شنقاً في اتهامه، بقتل طفلة عمدا بعد التعدى عليها بمركز المحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بالعثور علي جثة طفلة داخل عشة.

وباشرت القيادات الأمنية دورها بانتقالها إلي موقع الحادث  للوقوف على ظروف ملابسات الواقعة، وتبين أن الطفلة تدعى "أماني .ا .م "تبلغ من العمر 17 سنة ومقيمة بقرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود وتبين أن وراء الواقعة "انور.و .م .ا .أ" وتربط بين المتهم والمجني عليها علاقة عاطفية وغير شرعية.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن ضباط مباحث مركز سمنود من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليها عمدا قاصدا إزهاق روحها بعد اكتشافه وجود علاقة عاطفية لها مع شخص آخر غيره.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة مدير امن علاقة عاطفية البحث الجنائي جثة طفل محكمة جنايات

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وائل لطفي

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