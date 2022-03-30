الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحلقة 45 من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ابو العروسة
ابو العروسة

نستعرض لكم فى هذا التقرير، تفاصيل الحلقة 45 من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، حيث يبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة عبر "فيس بوك"، عن تفاصيل الحلقة الـ45 من مسلسل أبو العروسة.

وتصدرت أحداث مسلسل "أبو العروسة" محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت تريند رقم 1 عبر محرك البحث “جوجل”، بعدما تفاعل الجمهور مع الأحداث المختلفة التي شهدتها الحلقة 45.

ويرصد "الدستور" أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقه 45 ، في سياق السطور التالية..

تفاصيل الحلقة 45 من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

في بداية الحلقة أظهرت زينة رغبتها في الطلاق من طارق، لاعتقادها بخيانته لها.

تزوج أكرم ومريم بعد قصة حبهما الطويلة، وخلال حفل زفافهما عرضوا فيديو مسجل برفقة طارق لإقناع زينة بالرجوع له، وبالفعل يعتذر لها عما بدر منه الفترة الماضية ويطالبها بالعودة إليه ويعدها بالمحافظة عليها، وتوافق زينة.

أما هاجر فيعترف يوسف بحبه لها ويطلب يدها للزواج، فضلًا عن عودة جابر وعبير إلى بعضهما البعض بعد زواج ابنتهما مريم، وفي النهاية يمزح داوود مع عبد الحميد عن إمكانية وجود جزء رابع من أبو العروسة ليضحكا سويًا.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل أبو العروسة 3 كان يبث على قناة دي إم سي دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم التالي، والرابعة عصرًا من اليوم التالي أيضا.

ويشارك في الجزء الثالث من مسلسل ابو العروسة عدد كبير من نجوم الفن وهم:

أبطال وصناع مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

  • النجم سيد رجب.
  • النجمة سوسن بدر.
  • النجمة رانيا فريد شوقي.
  • النجمة نرمين الفقي.
  • النجم مدحت صالح.
  • الفنان ميدو عادل.
  • النجم أحمد صيام.
  • الفنان محمود حجازي.
  • الفنانة ميرنا هشام.
  • الفنان خالد كمال.
  • الفنانة كارولين عزمي.
  • الفنانة وفاء صادق.
  • الفنان نور محمود.
  • الفنان شريف بديع .
  • الفنانة هدير عبد الناصر
  • الجزء الثالث من إخراج هاني كمال.
    ومن إنتاج إبراهيم حمودة و منى قطب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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