الجيش الروسى يعلن تصفية تشكيل مسلح فى كييف ويعيد تجميع قواته فى أوكرانيا

أعلن الحرس الوطني الروسي تصفية عناصر تشكيل أوكراني مسلح وصفه بالنازي، مشيرًا إلى أنه نشط في عمليات الاستطلاع والتخريب، وتحصنوا في قرية سياحية بضواحي كييف.

وقال الحرس الروسي فى بيان له، أن الرائد في قوات الشرطة الخاصة الروسية ف. كازاكوف، رصد إطلاقا للنار من نافذة أحد المباني في القرية السياحية، وداهم رجال الحرس المنزل الذي تمترس فيه عناصر التشكيل، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وتابع: "تمت تصفية عناصر الجماعة المذكورة بالكامل دون خسائر في صفوف الحرس الروسي".

من جانب آخر، أعلنت روسيا أنها تعيد تجميع قواتها المشاركة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنيغوف وفقا للخطط المطروحة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ما يجري حالياً في أوكرانيا بمحاولة يرغب الغرب من خلالها جعل الأراضي الأوكرانية بمثابة أفغانستان ثانية.



وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في الصين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء: "إن أولئك الذين حاولوا جعل أفغانستان مركزاً للسياسة العالمية، يحاولون الآن استبدال أفغانستان بأوكرانيا".

وأضاف: "جميعنا ندرك ما هو المقصود بهذا الحديث".

وجرى لقاء وزيري خارجية روسيا وباكستان في الصين على هامش أعمال المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.