«زراعة الإسكندرية» تناقش استعدادات استقبال موسم توريد القمح

عقدت مديريتي التموين والزراعة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مؤتمر موسع ضم مزارعى الجمعيات الزراعية الكبرى بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية.

حضر المؤتمر المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والمهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة، وجمال عمار وكيل مديرية التموين، وأمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين وقيادات مديرية الزراعة بالإسكندرية مع المزارعين وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية الكبرى: (الصاعدة - رحيم - أبو بكر - أبو دومة- عباد الرحمن).

طرح خلال الاجتماع شرح لضوابط موسم توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يبدأ موسم توريد القمح بداية من شهر إبريل المقبل، و يستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وتم شرح بنود القرار الوزاري وتطبيقه حيث يلزم المزارعين بتوريد ١٢ أردب من القمح عن كل فدان منزرع بالقمح و أسعار توريد القمح هذا العام وفقا لدرجة النقاوة، وتشكيل لجان الاستلام و أماكن الاستلام والتخزين وحظر التوريد وقصره على هذه اللجان التى يترأسها مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتمت عدة مناقشات مع المزارعين والتجار على جميع الاستفسارات و توعية الجميع بضوابط هذا العام و كيفية صرف قيمة التوريد التى يتم صرفها خلال ٤٨ ساعة على الأكثر و قيمة الحافز المادى لمن سيورد أكثر من الحد المسموح به من التوريد.

وسيبدأ موسم التوريد بعد غد الجمعة الموافق الأول من إبريل ويستمر حتى نهاية أغسطس من هذا العام.

وكان قد أكد المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن موسم القمح هذا العام هو موسم استثنائي، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، حيث من المتوقع هذا العام نسب توريد للقمح أعلى من المواسم السابقة.