اعتماد قرارات 6 جمعيات تعاونية متعددة الأغراض بالإسكندرية

نشرت الوقائع الرسمية، الأربعاء، عدة قرارات لمديرية الزراعة بالإسكندرية بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية لعدد 6 جمعيات تعاونية زراعية محلية متعددة الأغراض.

نص قرار الإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي بالإسكندرية على الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية الصاعدة مركز العامرية بالإسكندرية والمشهرة برقم (17) بتاريخ 23/9/1996 وتم النشر عنها بالعدد (226) فى 7/10/1996 والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية أبو بكر الصديق مركز العامرية بالإسكندريّة المشهرة برقم (24) بتاريخ 2013/7/16 وتم النشر عنها بالعدد (200) فى 2013/9/1 الخاضعة لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية السيوف مركز المنتزه بالإسكندرية المعاد إشهارها برقم (3) بتاريخ 1981/3/12 وتم النشر عنها بالعدد 62 (تابع) فى 1981/3/16 الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية سيدي مسعود مركز العامرية بالإسكندرية المعاد إشهارها برقم (9) بتاريخ 1981/3/12 وتم النشر عنها بالعدد 62 (تابع) فى 1981/3/16 الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية الناصرية مركز المنتزه بعروس المتوسط المعاد إشهارها برقم 6 بتاريخ 1981/3/12 وتم النشر عنها بالعدد 62 (تابع) فى 1981/3/16 الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية رحيم مركز العامرية بالإسكندريّة المشهرة برقم (21) بتاريخ 2008/3/25 وتم النشر عنها بالعدد (81) فى 2008/4/7 الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية عزب نوبار مركز المنتزه بالإسكندرية المعاد إشهارها برقم (8) بتاريخ 1981/3/12 وتم النشر عنها بالعدد رقم 62 (تابع) فى 1981/3/16 الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

الموافقة على اعتماد ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية كرم سكرة مركز برج العرب بالإسكندريّة المشهرة برقم (19) بتاريخ 1997/8/9 وتم النشر عنها بالعدد (199) فى 1997/9/4 الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.