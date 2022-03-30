الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفود أجنبية تزور ورشة المحاصيل الشتوية ببني سويف

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمواصلة الدورات التدريبية وورش العمل للمحاصيل الشتوية.

الأربعاء، تمت زيارة رسمية لرئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان ووفود أجنبية لورشة عمل المحاصيل الشتوية بمحطة بحوث سدس بمحافظة بني سويف. 

في سياق متصل، قام د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة لبرنامج القمح والبقوليات وباقي المحاصيل الحقلية بمحطة بحوث سدس يرافقه وفد من منظمة الأرز الإفريقي ومنظمة الايكاردا والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية وقيادات مركز البحوث الزراعية والقطاعات المختلفة وقاموا بتفقد البرامج البحثية والأصناف والسلالات المبشرة الجديدة وأثنى الوفود الأجنبية على البرامج البحثية وإنها برامج تضاهي البرامج العالمية من القمح والفول البلدي وغيرهما وقد عرض رؤساء البرامج البحثية للقمح والفول البلدي والشعير والأعلاف وغيرهما من البرامج الشتوية لانجازات البرامج وانا نتج عن هذه سلالات وأصناف جيّدة عالية الإنتاجية ومتحملة الحرارة العالية والهالوك وغيرهما من معوقات الزراعة وأثنى الحضور علي البرامج البحثية بالمحطة وانتاجها من السلالات الجديدة المبشرة لهذه المنطقة.

رئيس البحوث الزراعية ووفد الأرز الافريقي يزران محطات

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وائل لطفي

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