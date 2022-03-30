بعد خسارة أمس.. نصائح ذهبية للمنتخب الوطنى لاستعادة قوته من جديد

بالأمس خسر المنتخب الوطني أمام السنغال، وكان له تأثير مفجع على اللاعبين والجمهور، خاصة مع ما حدث من انتهاكات من قبل جماهير السنغال هناك.

بعض النصائح لتهيئة اللاعبين من جديد وفقا لموقع usa football :

ـ ركز على الإيجابيات

كمدرب أو لاعب، من السهل التركيز على الخطأ الذي حدث، بدلاً من ترك السلبية تنتشر إلى اللعبة التالية، ركز على ما تم بشكل صحيح وكيفية تصحيح الأخطاء، لا يوجد فريق أو لاعب أو مدرب مثالي.

ـ ابحث عن طريقة لتحسين وضع خطة عمل

في كثير من الأحيان يقضي المدربون الوقت في كل ما حدث بشكل خاطئ ولا يركزون على الإيجابيات.. فكر في الإيجابيات.. كيف يمكننا أن نأخذ الأشياء التي سارت في منتصف الميدان لأخذها إلى الأسبوع المقبل؟ بدون طاقة سلبية.

سواء كنت مدربًا أو قائدًا، تأكد من تحديد أهداف جديدة للمباراة التالية حتى لو كانت بعد فترة طويلة بدلاً من التركيز على الخسارة الأخيرة، قم بتحفيز باقي أعضاء الفريق بملاحظات إيجابية وتشجيعهم للفترة القادمة.

ـ لا تلوم لاعبًا واحدًا

ارتباك أو اعتراض واحد ليس السبب إن الفريق يخسر المباراة، في حين أنه قد يكون من السهل إلقاء اللوم على لاعب واحد لخطأ ما، تذكر أن اللعبة جهد جماعي ولا تلوم أحدًا بعينه فجميعهم يحتاجون أن يكونوا سويا ويدًا واحدة للوصول للحل.

ـ فكر مسبقًا في اللعبة التالية

أفضل طريقة لتحفيز الفريق بعد خسارة مفجعة هي إتاحة بعض الوقت للحزن، ثم تشجيع اللاعبين على الانتقال إلى المباراة التالية، تحدث مع المدربين واللاعبين حول طرق معالجة جوانب اللعبة التي سارت بشكل صحيح، وتلك التي سارت بشكل خاطئ.

ـ تذكر التجربة

في النهاية العقلية هي الأهم، فكر في طرق لجعل كل لعبة ذكرى لسنوات قادمة.