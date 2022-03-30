تأجيل محاكمة متهم بقتل مسنة واغتصابها بعد وفاتها بالمعادي لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بقتل مسنة داخل مسكنها بعد سرقة مبلغ 70 جنيها، واغتصابها في منطقة المعادي، إلى جلسة الغد، للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي، ومحمد فاروق.



كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مقترنة بجناية أخرى هي اغتصاب المجني عليها، مستغلا قلة حيلتها لكونها في بداية العقد التاسع من عمرها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تسلل إلى منزل المجنى عليها بدعوى شراء «علف» وعقب دخوله مسكنها استغل قلة حيلتها وانقض عليها بيديه وخنقها وسرق منها كيسا صغيرا كانت علقته في صدرها به مبلغ 70 جنيها.