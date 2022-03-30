الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سكرتير عام المنيا» يشهد فعاليات مؤتمر «تمكين ذوي الهمم» (صور)

سكرتير مساعد المنيا
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر "تمكين ذوي الهمم

أناب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير المساعد للمحافظة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوي الهمم "تمكين ذوي الهمم في المجتمع المصري" تحت شعار:"تحديات الماضي واستشراف المستقبل"، والذي نظمه فرع ثقافة المنيا، لتمكين ذوى الهمم وإلقاء الضوء والرعاية البحثية في شتى الجوانب لتكون فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع.

وحضر المؤتمر، خالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، الدكتورة هبة أبو زيد، مسؤول مدير عام وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، الدكتورة إيمان صابر رئيس المؤتمر ومدرس علم النفس بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا.

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ونقل السكرتير المساعد، تحيات السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للحضور، مؤكدا أن الإعاقة ليست سببا لمنع الشخص من مواصلة حياته وتحقيق أحلامه، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت الدولة اهتماما وعناية خاصة بذوي الهمم بدءا من إعلان الرئيس عام 2018 خاصًا بذوي الإعاقة، مضيفًا أن لا شيء اسمه إعاقة طالما توجد إرادة لأن الإعاقة ليست في الحركة إنما في من لا يستخدم ذكائه ويبقى مكانه دون تقدم خطوة إلى الأمام.

وتضمن المؤتمر معرضًا لمنتجات متنوعة لذوي الهمم وعروض فنية وكذلك عرض لورشة مسرحية.

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سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر "تمكين ذوي الهمم
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر "تمكين ذوي الهمم
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر "تمكين ذوي الهمم
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر "تمكين ذوي الهمم
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر
سكرتير مساعد المنيا يشهد مؤتمر "تمكين ذوي الهمم
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المنيا سكرتير عام مساعد المن فعاليات مؤتمر تمكين ذوي الهمم في المجتمع المصري فرع ثقافة المنيا خالد إسماعيل اللواء ياسر عبد العزيز

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وائل لطفي

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