بعد حادثة القتل الخطأ.. هيلاريا بالدوين تعلن حملها بالطفل رقم 7

بعد انقطاع دام قرابة شهر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الكاتبة الأمريكية ومدربة اليوجا العالمية هيلاريا بالدوين أمس الثلاثاء على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، أنها تتوقع طفلها السابع من زوجها أليك.

وقالت بالدوين، إن الطفل سيأتي في الخريف، ونشرت مقطع فيديو للزوجين ينقلان الأخبار إلى أسرتهما، كما أعاد بالدوين نشر رسالة زوجته.

وعلقت: "بعد العديد من حالات الصعود والهبوط خلال السنوات القليلة الماضية، لدينا صعود مثير ومفاجأة كبيرة: سيأتي بلدوينيتو آخر هذا الخريف"، مضيفة رمز تعبيري على شكل قلب أصفر: "كنا على يقين من أن عائلتنا كاملة، ونحن سعداء للغاية بهذه المفاجأة".

الصورة التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي من اللحظة التي أخبر فيها الزوجان أطفالهما، كتبت عليها: "طفلنا الجديد هو نقطة مضيئة للغاية في حياتنا".



في 21 أكتوبر من العام الماضي، شارك بالدوين في التصوير القاتل للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز على الفيلم الغربي Rust ، كما أن عائلتها تقاضيه هو ومنتجي الفيلم الآخرين، زاعمة أن تجاهلهم القاسي في مواجهة شكاوى السلامة على الموقع أدى مباشرة إلى وفاتها.

تم رفع ما لا يقل عن أربع دعاوى قضائية أخرى بشأن إطلاق النار، كان بالدوين الذي كان من المقرر أن يلعب دور البطولة في الفيلم، يوجه مسدسه نحو هتشينز داخل كنيسة صغيرة أثناء الإعداد لتصوير مشهد عندما انفجر، مما أسفر عن مقتل هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وصفت هيلاريا حملها: "نعمة وهبة في مثل هذه الأوقات العصيبة".



وكانت هالينا هتشينز قد قتلت عن طريق الخطأ وأصيب المخرج جويل سوزا بجروح جراء إطلاق عيار ناري من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التدريب.

وأكد محامي بالدوين ومنتجين لفيلم "راست"، أن أي ادعاء بأن أليك كان مستهترا هو ادعاء كاذب تماما، وكان الجميع يعتقد أن المسدس آمن للاستخدام .