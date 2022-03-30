«التحول الرقمي».. تفاصيل لقاء محافظ المنوفية ونائب وزير الاتصالات

محافظ المنوفية يستقبل نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى لتنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها.

يأتي اللقاء في إطار جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورحب محافظ المنوفية بنائب وزير الإتصالات والوفد المرافق لها، مؤكداً على أهمية منظومة التحول الرقمى بما يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة من خلال استخدام التقنيات المتطورة للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة والأداء الحكومي للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن يتوافق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظة لحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة العاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وناقش اللقاء برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

ومن جهتها، أكدت نائب وزير الاتصالات، أن الوزارة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وتوفير الدعم لمتخذي القرار.

هذا ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل بديوان عام المحافظة باستعراض رؤية وخطة التطوير المؤسسى الرقمي في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، كما يتم تفقد قاعة التدريب النمطي لبرنامج التحول الرقمي بمركز الأزمات بالديوان العام وكذا فعاليات التدريب النمطي بمركز الدراسات الوطنية، وتسليم شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمى والموظف الحكومي المحترف وشهادات برنامج السلوك التكنولوجي.