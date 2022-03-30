الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المونتيور»: تفاؤل في ملف سد النهضة وتوقعات بجولة جديدة من المفاوضات

سد النهضة
سد النهضة

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن هناك حالة من التفاؤل فيما يتعلق بملف سد النهضة في إثيوبيا وسط توقعات بعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة قبيل بدء المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة.

وتابع “المونيتور” أن السودان أعرب مؤخرًا عن تفاؤله بشأن حل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث تستعد إثيوبيا لملء السد للمرة الثالثة هذا الصيف.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، مؤخرًا إنه سيتم استئناف المشاورات بعد انقطاع دام قرابة عام.

ولفت “المونيتور” إلى تصريحات البرهان في مقابلة مع "الشرق الأوسط" خلال زيارته للرياض في 23 مارس الجاري: "نأمل أن تتكلل المشاورات بالنجاح وأن نتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف".

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم

يأتي هذا فيما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة على أساس القانون الدولي.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي بالقاهرة يوم 26 مارس الجاري، إن مصر ترفض أي إجراء أحادي الجانب من شأنه الإضرار بالشعوب التي تعتمد على نهر النيل. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة “بسام راضي” في بيان صدر عقب الاجتماع: إن السيسي وكاغامي اتفقا على تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن هذه القضية.

وتأمل مصر والسودان استئناف المفاوضات قبل أن تبدأ أديس أبابا في ملء خزان السد للمرة الثالثة في موسم الأمطار المقبل، بين يونيو وسبتمبر.

توقعات بجولة جديدة من المفاوضات

ومن جانبه قال “ريكاردو فابياني” مدير المشاريع في شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، لـ"المونيتور" إنه من المتوقع ان تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة قبل التعبئة الثالثة، لاسيما ومصر حريصة على استخدام كل الوسائل الدبلوماسية الممكنة لإيجاد حل وهناك رئاسة جديدة للاتحاد الإفريقي، السنغال، التي ستقود عملية الوساطة.

وفي عام 2021، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث إلى استئناف محادثاتها تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، الذي سعى منذ ذلك الحين دون جدوى إلى استئناف المفاوضات.

وقال جوليد أحمد، الباحث الصومالي غير المقيم في معهد الشرق الأوسط وخبير الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه، لـ"المونيتور" إن المفاوضات الثلاثية يجب أن تستأنف لعدة أسباب، بما في ذلك نقص الغذاء الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك ضغوط دولية لحل هذا الملف مثل الاتحاد الإفريقي.

موقع المونتيور الأمريكي أزمة سد النهضة أزمة سد النهضة الاثيوبي أضرار ملء سد النهضة على مصر اتفاقية سد النهضة اجتماع بشأن سد النهضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور» حقيقة وفاة فريد الديب للمرة الثانية فى يوم واحد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

تأخر وصول رحلة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة

الحكومة تتقدم بطلب لسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل من البرلمان

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

وقف أنشطة الشرطة.. كيف تواجه إسرائيل عمليات إطلاق النار؟

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة