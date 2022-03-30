جامعة سوهاج تفتتح المنتدى العلمي الأول «تراثنا» بكلية الحقوق

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المنتدى العلمي الأول الذي نظمته كلية الحقوق بعنوان "تراثنا"، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رابح رتيب القائم بعمل عميد الكلية، ونخبة من ممثلي المجتمع المدني والأزهر الشريف والكنيسة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

جانب من الحفل

وبدأت فعاليات المنتدى بآيات الذكر الحكيم تلاها الشيخ إبراهيم السوهاجى، ثم القى الدكتور مصطفي عبد الخالق، كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة الكرام لتشريفهم فعاليات المنتدى، مؤكداً على أن المنتدى جاء تعظيماََ للتوجيه الرئاسي بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالحجر والبشر خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والنهوض بالمواطن، لذلك نظمت الكلية المنتدى العلمي الأول بعنوان تراثنا، لدعم جهود الدولة المصرية فى الحفاظ على حضارتنا العظيمة، وغرس روح الفخر والانتماء بتاريخ مصر لدي الأجيال الجديدة، وحرصاََ منها على إحياء التراث القديم وإبراز المعالم الأثرية بسوهاج، ونشر الوعي بكيفية الحفاظ عليها من محاولات التشويه المغرضة، مشيراً إلى أن المنتدى هدف إلى الخروج بتوصيات قانونية لحماية التراث والآثار المصرية كونها ممتلكات وميراث عام لجميع المصريين.

جانب من الحفل

ومن جهته، أشاد الدكتور عبدالناصر يس، بموضوع المنتدى وأهميته فى زيادة الوعى بأهمية التراث المصري الذي يمثل المكون الأساسي فى تشكيل الهوية الوطنية، موضحاً أن المنتدى نادي بضرورة الاعتزاز بتاريخ وعراقة المعالم التراثية بمصر عامة وبسوهاج بشكل خاص، وضرورة التوعية والتعريف بأهم المعالم السياحية بالمحافظة، من خلال توسيع معارف وثقافات الطلاب بنشأة تلك المعالم، التي تعبر عن عبق وعظمة المصريين القدماء وتعزز قيم الانتماء والولاء لديهم.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور رابح رتيب، أن محافظات الصعيد تشهد فى الآونة الأخيرة طفرة كبيرة على جميع القطاعات، وهذا بفضل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الصعيد المصري وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، لافتاً إلى أن موضوع المنتدى له صلة مباشرة ببرامج التنمية المجتمعية، حيث ركز المنتدى اهتمامه على نشر الوعي وزيادة المعرفة بقيمة التراث الثقافي والأماكن الأثرية، وعرض طرق حمايتها والحفاظ عليها من أساليب الغش والتخريب والتنقيب الغير شرعي، مقدماً خالص الشكر والتقدير لضيوف المنتدى على حضورهم الكريم.

وأوضح الدكتور عادل محمود، مدير المنتدى، أن المنتدى أكد على أهمية موقع مصر الجغرافي فهي مهد الحضارات وتمتلك ثلث آثار العالم، لذلك يجب الحفاظ عليها من المؤامرات التي تستهدف الآثار المصرية والنيل منها عن طريق تهريبها لطمس التاريخ.