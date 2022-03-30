«البحثي الدولي» يناقش معهد دور الميثانول في مزيج الطاقة «أونلاين»

يستضيف المعهد البحثي الدولي للميثانول Methanol Institute ندوة عبر الإنترنت بعنوان "دور الميثانول في مزيج الطاقة في الهند" في 12 أبريل 2022، الساعة 1400 HRS (IST)، ستضم الندوة عبر الويب متحدثين من NITI Aayog-Government of India، ومعهد الطاقة والموارد (TERI)، وArgus Media الذين سيناقشون مبادرات السياسة، والفرص المتاحة لصناعة الميثانول، والدور المحتمل للميثانول في انتقال الطاقة في البلاد و ضمان أمن الطاقة.

مع قيام الهند بتوسيع سلة الطاقة الخاصة بها لتلبية متطلباتها المتزايدة من الطاقة، يعد الميثانول حلاً واعدًا يمكنه دعم مشهد الطاقة المتحول في البلاد، يستمر استخدام الميثانول في النمو بسرعة عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات.

يعتبر الميثانول استراتيجيًا لجهود الهند لتكون أكثر اكتفاءً ذاتيًا، حيث يمكن إنتاج الميثانول من الموارد المحلية.

وهذا يسمح للدولة بتقليل اعتمادها على منتجات الطاقة المستوردة مع تنمية صناعة الميثانول المحلية التي ستخلق المزيد من الفرص الاقتصادية داخل الدولة.

كان الميثانول على جدول أعمال الحكومة منذ عام 2016 ، وهو منتج استراتيجي يمكن أن يساعد الهند على تحقيق رؤية 2070، كوقود مستقبلي واعد، يتم تداول الميثانول على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، يتم استخدامه لتزويد التطبيقات بالوقود مثل خلايا الوقود ومجموعات المولدات ومواقد الطهي والغلايات الصناعية ومركبات النقل البري والبحري.

عند إنتاجه من المواد الأولية التقليدية مثل الغاز الطبيعي، فإن احتراق الميثانول يقلل بشكل كبير من انبعاثات أكاسيد الكبريت (SOx) وأكاسيد النيتروجين (NOx) والجسيمات، يمكن أيضًا إنتاج الميثانول من المواد الأولية المتجددة لتقديم التطبيقات مسارًا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دورة حياتها، بالإضافة إلى استخدامه كوقود ، يتم التعرف على الميثانول بشكل متزايد باعتباره ناقلًا متفوقًا للهيدروجين حيث يمكن تخزينه ونقله وإعادة تشكيله بسهولة إلى هيدروجين عند الحاجة.

مع مثل هذه التطبيقات المتنوعة، يمكن للميثانول أن يلعب دورًا أكبر في تحول الطاقة في الهند مع تعزيز أمن الطاقة في البلاد.

ويمكن الانضمام إلى الندوة عبر الإنترنت في 12 أبريل لمعرفة المزيد عن الميثانول كوقود بديل لمشهد الطاقة في الهند والظهور كحل واعد لانتقال الطاقة.