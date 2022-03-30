تحول الفرح إلى حزن بطما.. مصرع شاب أثناء تعليق الزينة بالشارع

لقى عامل يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه قبل وصوله إلى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج جثة هامدة عقب سقوطه من أعلى سلم خشبي مرتفع بإحدى الشوارع الجانبية بدائرة مركز شرطة طما أثناء قيامه بتعليق فوانيس زينة رمضان، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة.

بدأت تفاصيل الواقعة بحسب إخطار أمني بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بمصرع عامل بعد سقوطه من أعلى سلم خشبي بالشارع بدائرة مركز طما، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز طما بوصول "حسام.م" 18 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي "جثة هامدة" وادعاء سقوط من علو.

وبإجراء التحريات اللازمة وبسؤال "مؤمن.م" 31 سنة عامل و"وائل.م" 29 سنة عامل يقيمان بذات الناحية شقيقي المتوفي أفادا بأنه أثناء قيام شقيقهما المذكور بتعليق زينة شهر رمضان أعلى سلم خشبي بالشارع اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وسادت حالة من الحزن في منطقة المتوفى إلى رحمة الله على وفاته في هذه الايام المفترجة والتي ينتظرها الجميع لاستقبال شهر رمضان.