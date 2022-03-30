الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ390 ألف منتفعة بالمجان خلال أسبوعين

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بـ"المجان" لـ 390 ألف و741 منتفعة، من خلال الحملة التنشيطية “حقك تنظمي”، والتي تم تنفيذها بـ12 محافظة، خلال الفترة من يوم 6 وحتى يوم 17 من شهر مارس الجاري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية.

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ورشة عمل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تم تنفيذها من خلال 160 عيادة متنقلة و2119 عيادة ثابتة بـ 856 موقعًا، وذلك بمحافظات القاهرة، ودمياط، والغربية، والشرقية، والقليوبية، ومطروح، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والسويس، لافتًا إلى تغطية 561 قرية من قرى «حياة كريمة» بالمحافظات الإثنى عشر.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، بلغ 302 ألف و414 سيدة، كما تم تقديم خدمات السونار لـ33 ألف و795 سيدة، مؤكداً توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة "بالمجان" لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى عقد عدة ندوات بمشاركة مسئولي الإعلام والرائدات الريفيات داخل الوحدات الصحية وبالعيادات المتنقلة في القرى المستهدفة مع مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الندوات تضمنت عدة موضوعات أههمها ترسيخ مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب، وفوائد المباعدة بين الولادات، بجانب تصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

وتابع «عباس» أن وزارة الصحة تسعى لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة من خلال إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة والتي تنتجها المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة، ورفع الدخل الاقتصادي للأسر المصرية .

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ورشة عمل

وأكد «عباس» استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، وتصحيح الشائعات، وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.

الصحة تقديم خدمات تنظيم الأسرة الصحة الإنجابية منتفعة

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وائل لطفي

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