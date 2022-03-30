الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تشوينات ورمال.. إزالة 139 تعديا على نهر النيل والمجاري المائية

إزالة للتعديات علي
إزالة للتعديات علي المجاري المائية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، تنفيذ حملات الإزالة المكبرة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية بالمحافظات، ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بالتعاون مع الأجهزة المحلية والأمنية المختصة.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه

شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، حملات مكبرة للتصدى لكافة أنواع وأحجام التعديات، حيث تم إزالة 139 تعديا على نهر النيل والمجاري المائية والرياحات فى نطاق محافظات "أسيوط - المنيا - الاسكندرية - دمياط"، إضافة إلى إحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية المختصة، وذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة لمدة ستة أشهر.

الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها

من جهته أكد المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري تنفيذ، إستمرار حملات الإزالة الموسعة لمواجهة التعديات على منافع الرى والصرف والمجارى المائية، وذلك حفاظاً على الموارد المتاحة وعدم إعاقة وصولها إلى كافة الاستخدامات من مياه للرى أو الشرب والأنشطة الاقتصادية.

تعدد أنواع وأحجام المخالفات والتعديات على نهر النيل

أشار رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إلى تعدد أنواع وأحجام المخالفات المرتكبة من المتعدين على نهر النيل والترع والمصارف، ومنها ردم المجرى المائي وإنشاء مبانى سكنية وأسوار ووضع تشوينات للرمال والأتربة، وضم بعضها إلى أراضيهم سواء بغرض البناء أو زراعتها.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية، وذلك للحد من كافة التعديات المرتكبة على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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