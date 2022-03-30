بريطانيا: إعلان روسيا تقليص العمليات حول كييف دليل على فقدانها زمام المبادرة

قالت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن تصريحات روسيا بشأن تقليص العمليات حول كييف دليل على فقدانها زمام المبادرة في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن انتكاسات الجيش الروسي في هجماته ضد كييف تعني فشله بتطويق العاصمة.

وأضافت أن الجيش الروسي يدفع بقدراته العسكرية إلى دونيتسك ولوجانسك على حساب الشمال.

يأتي ذلك بعد إعلان كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرنيا، أن وعد بلاده بخفض العمليات العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا لا يمثل وقفاً لإطلاق النار.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي في تصريحات وكالة "تاس" الروسية "هذا ليس وقفاً لإطلاق النار لكن هذا ما نطمح إليه، الوصول تدريجياً إلى تهدئة الصراع على الأقل على الجبهات تلك".

فيما أوضح نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أنه "نظراً إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية.. تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري".

وأشار إلى أن الهدف هو "زيادة الثقة المتبادلة وخلق الظروف اللازمة لمزيد من المفاوضات".

بدوره، أعلن رئيس وفد التفاوض الأوكراني، مخائيلو بودولياك، موافقة كييف على وضع الحياد ولكن بشرط وجود ضمانات أمنية، وذلك بعد محادثات استمرت نحو 4 ساعات في إسطنبول.

وأشار بودولياك إلى أن إسرائيل وتركيا وبولندا وكندا قد تكون من الدول الضامنة لأمننا، مضيفا أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس وفد أوكرانيا، أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن، مضيفًا أن موسكو تشترط إجراء استفتاء للتوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، إن هناك "قتالاً عنيفاً وكثيفاً يجري في مدينة ماريوبل الأوكرانية"، مضيفاً "بحسب تقديراتنا فإن خطة الكرملين هي احتلال وضم المدينة الساحلية" الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضح كيربي أن "التهديد الجوي لا يزال مستمراً في كييف"، لافتاً إلى أن "روسيا لم تسحب قواتها قرب العاصمة بل تعيد تموضعها".