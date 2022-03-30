الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تحث بيونج يانج على العودة إلى المفاوضات

جو بايدن
جو بايدن

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج سلطات كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات والامتناع عن الاستفزازات.

وقال بايدن: "نحن نتشاطر المخاوف فيما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإطلاقها للصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار، التي تنتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استمرار العملية الدبلوماسية".

وتابع: "لقد ناقشنا أيضا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. التي تشمل التزام جميع دول المنطقة، بما في ذلك الصين، بالمبادئ التي تضمن منطقة حرة ومنفتحة. وكذلك بحركة التجارة البحرية دون عوائق في بحر الصين الجنوبي".

مفاوضات المفاوضات الاستفزازات استفزازات الاستفزاز واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور»حقيقة وفاة فريدة الديب للمرة التانية فى يوم واحد

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد خسارة مصر من السنغال

«يستخدمونه كمنشط جنسي».. تهريب حيوان «خيار البحر» المجرم صيده والمهدد بالاتقراض

تقرير أوروبى: جماهير السنغال استهدفت صلاح بهذه الحيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل