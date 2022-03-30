اليوم.. وزير التموين أمام مجلس النواب بسبب ارتفاع أسعار السلع

استدعت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لحضور اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة للوزير بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق.

وتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين حول الارتفاع الحاد وغير المبرر في معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأكد النائب أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا؛ ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوبًا بدقة ومراقبًا من قِبل الحكومة وأجهزتها المعنية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.