الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: وقف إطلاق النار ليس كافيًا لرفع العقوبات عن روسيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لن يكون سببا كافيا لرفع العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا.
وتابع المتحدث -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- أن "جونسون أكد أنه يجب زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر المزيد من العقوبات الاقتصادية وتوفير الدعم العسكري لأوكرانيا لضمان تغيير روسيا لمسارها كليا"، وذلك خلال اجتماع لجونسون مع عدد من الوزراء اليوم.
وفي سياق آخر، طالب وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشيوس، اليوم الثلاثاء، بفرض المزيد من العقوبات على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وصرح في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية قائلا: إن "التضخم أو ارتفاع أسعار الطاقة ليسا ذا قيمة مقابل قتل المدنيين".
وعلى صعيد آخر، أعرب المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيوان واتسون، عن قلق اللجنة إزاء عدم وفاء أطراف النزاع في أوكرانيا بالعديد من التزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني أو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي لا يمكن لغيرهم تحقيقها بشكل ملموس.
وقال إن اللجنة الدولية تحدثت على مدى الأسابيع الخمسة الماضية مع السلطات الروسية والأوكرانية حول التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وما هي الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للحد من معاناة المدنيين، وأولئك الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية بما في ذلك الجرحى والمرضى والأسرى.

الرئيس الروسي بوتين روسيا بوريس جونسون

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