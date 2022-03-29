الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الليبى يتعهد بحل أزمات المؤسسة الوطنية للنفط

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أكد البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، العمل على حل الأزمات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وحل الإشكالية الخاصة بالميزانية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة  مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله  بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس اليوم برئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، وعضو اللجنة المالية عبدالمنعم بالكور.

وناقش اللقاء الميزانية العامة للقطاع وبنود الصرف والآثار السلبية الناتجة عن تأخر اعتماد الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط، بالرغم من الوعود من الحكومة في كل مرة بتسييل الميزانية، والتي نتج عنها تأخر تنفيذ مشاريع التطوير وزيادة الإنتاج،  بالإضافة إلى تأخر رواتب العاملين بالقطاع وتراكم الديون من الشركات الخدمية على المؤسسة وشركاتها.

وأوضح مصطفى صنع الله أن قطاع النفط يعاني ويئن بسبب تأخر الميزانيات، موضحًا بأن هناك بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر حتى الآن، بالرغم من أن المؤسسة حولت 26 مليار دولار في الفترة الماضية إلى خزائن الدولة، إلا أنها لم نتحصل على الميزانيات حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها قطاع النفط الليبي من تأخر عمليات الصيانة بالحقول والموانئ النفطية، والتي لها انعكاس سلبي على عملية زيادة الإنتاج، كما أن الطلب المتزايد على الديزل لتوليد محطات الكهرباء يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، مشيرًا بأن الأوضاع سيئة للغاية في ظل هذا التأخر في عدم اعتماد الميزانيات.

من جانبه أوضح عمر تنتوش أن اللجنة المالية بالبرلمان الليبي تسعى جاهدة لحل الإشكالية بخصوص الميزانية باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط تعد مسئولة عن مصدر الدخل الوحيد للبلاد، ويجب دعمها لاستمرار وتطوير عمليات الإنتاج، وتوفير كل السبل لذلك .

وأكد تنتوش أن هذا اللقاء جاء لتذليل كافة الصعاب لكي تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق مستهدفاتها، مشيدًا بالتعاون الكبير من قبل المهندس مصطفى صنع الله في تزويد اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي بكافة الأرقام والبيانات المتعلقة بالإنتاج وتكاليفه والخطط المستقبلية وكل ما يتعلق بالميزانية بكل شفافية ووضوح.

البرلمان الليبي المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله طرابلس عبدالمنعم بالكور عمر تنتوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم المتأهل لمونديال قطر بين مباراة مصر والسنغال

انهيار عقارين وتصدع 5 وتحطم سيارتين فى الإسكندرية

منتخب السنغال يتأهل إلى كأس العالم

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ5.. واعتقال منفذ حوادث إطلاق النار