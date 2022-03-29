البرلمان الليبى يتعهد بحل أزمات المؤسسة الوطنية للنفط

أكد البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، العمل على حل الأزمات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وحل الإشكالية الخاصة بالميزانية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس اليوم برئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، وعضو اللجنة المالية عبدالمنعم بالكور.

وناقش اللقاء الميزانية العامة للقطاع وبنود الصرف والآثار السلبية الناتجة عن تأخر اعتماد الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط، بالرغم من الوعود من الحكومة في كل مرة بتسييل الميزانية، والتي نتج عنها تأخر تنفيذ مشاريع التطوير وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تأخر رواتب العاملين بالقطاع وتراكم الديون من الشركات الخدمية على المؤسسة وشركاتها.

وأوضح مصطفى صنع الله أن قطاع النفط يعاني ويئن بسبب تأخر الميزانيات، موضحًا بأن هناك بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر حتى الآن، بالرغم من أن المؤسسة حولت 26 مليار دولار في الفترة الماضية إلى خزائن الدولة، إلا أنها لم نتحصل على الميزانيات حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها قطاع النفط الليبي من تأخر عمليات الصيانة بالحقول والموانئ النفطية، والتي لها انعكاس سلبي على عملية زيادة الإنتاج، كما أن الطلب المتزايد على الديزل لتوليد محطات الكهرباء يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، مشيرًا بأن الأوضاع سيئة للغاية في ظل هذا التأخر في عدم اعتماد الميزانيات.

من جانبه أوضح عمر تنتوش أن اللجنة المالية بالبرلمان الليبي تسعى جاهدة لحل الإشكالية بخصوص الميزانية باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط تعد مسئولة عن مصدر الدخل الوحيد للبلاد، ويجب دعمها لاستمرار وتطوير عمليات الإنتاج، وتوفير كل السبل لذلك .

وأكد تنتوش أن هذا اللقاء جاء لتذليل كافة الصعاب لكي تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق مستهدفاتها، مشيدًا بالتعاون الكبير من قبل المهندس مصطفى صنع الله في تزويد اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي بكافة الأرقام والبيانات المتعلقة بالإنتاج وتكاليفه والخطط المستقبلية وكل ما يتعلق بالميزانية بكل شفافية ووضوح.