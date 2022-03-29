«الخارجية الروسية»: طرد 21 دبلوماسيًا من بلجيكا لن يمر دون رد

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيًا روسيًا بالتعسفي.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المسئولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف تقع على عاتق السلطات الهولندية.

كما علقت المتحدثة على طرد السلطات البلجيكية لـ 21 دبلوماسيًا روسيًا وقالت: "في 29 مارس، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد .. نحن نعتبر هذا القرار بمثابة ضربة موجّهة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا .. بالطبع، هذه الخطوة غير الودية لن تمر بدون رد".