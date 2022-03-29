اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في بني براك بتل أبيب

أكدت وسائل إعلام عبرية، وقوع 3 عمليات إطلاق نار في آن واحد، مساء الثلاثاء، في حي بني براك بمدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أربعة إسرائيليين قتلوا وأصيب واحد بجراح حرجة، في عمليات إطلاق النار بتل أبيب.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية ترجح أن تكون العمليات ذات خلفية "قومية".

وأوضحت القناة السابعة العبرية، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تعليمات للمستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم، وفقا لـ"سكاي نيوز".