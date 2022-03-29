الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اختارت الظهور فى 7 حلقات فقط.. كواليس دور تيسير فهمى فى «رأفت الهجان»

تيسير فهمى
تيسير فهمى

مسلسل رأفت الهجان من المسلسلات التى مازالت عالقة فى ذهن المشاهد العربي للرائع الكاتب صالح مرسي الذي برع في أدب الجاسوسية، ويعد الهجان من الأعمال التى خلدها التاريخ، فبمجرد أن قرأ المخرج يحيى العلمى النص، جلس هو وصالح مرسي باختيار الأدوار التي ستكون فى العمل الفنى، وكان المرشح الأول لتجسيد رأفت الهجان هو الفنان عادل إمام إلا أنه اعترض على طريقة السرد التي قدمها الكاتب صالح مرسي، لذلك فقد تم استبعاده، وقيل اعتزل لحفظ ماء الوجه.

وبحسب ما جاء في كتاب "أساطير الدراما" للكاتب محمد مسعود الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.وفى أثناء اختيار دور البطولة لعادل إمام فى الوقت ذاته كان يفكر المخرج يحيى العلمى في اختيار شقيقة الهجان بحيث تكون ممثلة تليق شكلًا بأخت البطل، وقد وقع الاختيار على الفنانة تيسير فهمى.

وقالت تيسير فهمى على هذا الدور وفقا لما أكده الكاتب: "قبل بداية تصوير الجزء الأول من العمل حضرت بروفات ترابيزة لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع المخرج يحيى العلمى والكاتب صالح مرسي، لكن قبل بداية بروفات الترابيزة، أرسل لى المخرج يحيى الجزء الأول 15 حلقة، وكان ترشيحى فى دور "شريفة الهجان" لكن عندما قرأت السيناريو وجدت أن من الأنسب والأفضل لى اختيار دور سارة لأننى كنت قد قدمت شخصية الفتاة الطيبة أكثر من مرة، وأردت أن أكون فى دور مختلف.

وتابعت: سألت الأستاذ يحيى  هل رشحت ممثلة لدور سارة، وجاء بمساعده ليسأله عن الشخصية فقال إنها 7 حلقات فقط وسينتهى دورها فى الجزء الأول، وتعجب المخرج يحيى وقال دور"شريفة" مكمل لآخر المسلسل، تسبيه علشان 7 حلقات! وأمام اقتناعى بشخصية سارة وافق على إعطائي الدور، وقال عنى فيما بعد، تيسير فنانة موهوبة لا تقيس الدور بالمساحة وبدأت العمل.

وأشارت فهمى إلى أنه خلال العمل كان هناك مشهد بكيت فيه بشدة وانفعلت مع الدور لدرجة أن المخرج أعاده مرتين عندما حاولت أن اقنع ديفيد أنه لا يسافر إلى اسرائيل واتزوج منه ولكنه رفض، وتم إعادة المشهد بنفس درجة الانفعال مرتين وفقا لما طلبه المخرج، مشهد كان نهاية الحلقة ومشهد بدايتها، وكان وقتئذ التصوير بثلاث كاميرات فقط، وبعد تصوير هذا المشهد قال لى المخرج كفاية عليكي كده النهاردة، وتم اختيار الفنانة عفاف شعيب بعد ذلك لدور شقيقة الهجان. 

مسلسل رأفت الهجان الكاتب صالح مرسي أدب الجاسوسية المخرج يحيى العلمى الفنان عادل إمام

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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