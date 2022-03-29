الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ بدبي:

وزيرة البيئة تتفقد جناح مصر بمعرض إكسبو 2020: «مصدر فخر»

اسبوع المناخ
اسبوع المناخ

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جناح مصر بمعرض إكسبو 2020، على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بـ دبي.

وأعربت «فؤاد» عن فخرها واعتزازها بالجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو 2020، حيث يستعرض المعرض تاريخ مصر القديم، والتطور الحالي للدولة المصرية، ورؤيتها للمستقبل، مؤكدة أن المشاركة المصرية بالمعرض على درجة عالية من التميز والإبداع تدعو للفخر، وتسهم في جذب أنظار العالم لزيارة مصر باعتبارها قلب العالم العربي.

وتفقدت وزيرة البيئة خلال الزيارة كافة المعروضات والشاشات التفاعلية، والمستنسخات الفرعونية، وغرفة آلة الزمن، والمشروعات القومية الكبرى مثل المدن الذكية الجديدة ومن بينها العاصمة الادارية الجديدة والجلالة والعلمين، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الصناعية والزراعية الى جانب مشروعات النقل والطاقة. ​

ومن الجدير بالذكر أن شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في جلسة بعنوان «بناء الزخم لسد فجوة المعرفة فيما يخص التكيف» التي تعقد على هامش أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدبي، بحضور الدكتور يوسف ناصف مدير قطاع التكيف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومنى بلودى مستشار وزيرة فى الإمارات ، وممثل البنك الإسلامى للتنمية.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جناح مصر معرض إكسبو أسبوع المناخ شمال أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

كيفية تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في القانون الجديد 2022

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

تشييع جثمان عروسين الطالبية بعد ساعات من الزفاف

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية 29-3- 2022 في جميع المصانع

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

تطور العلاقات بين الأردن وإسرائيل: زيارات رئاسية وأمنية قبل حلول «رمضان»

بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات وأمريكا حول «التعايش الديني»

قال "الضفة بدلاً من يهودا والسامرة".. هل تخلى "بينيت" عن مباديء اليمين؟