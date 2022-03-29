وزيرة البيئة تتفقد جناح مصر بمعرض إكسبو 2020: «مصدر فخر»

على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ بدبي:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جناح مصر بمعرض إكسبو 2020، على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بـ دبي.

وأعربت «فؤاد» عن فخرها واعتزازها بالجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو 2020، حيث يستعرض المعرض تاريخ مصر القديم، والتطور الحالي للدولة المصرية، ورؤيتها للمستقبل، مؤكدة أن المشاركة المصرية بالمعرض على درجة عالية من التميز والإبداع تدعو للفخر، وتسهم في جذب أنظار العالم لزيارة مصر باعتبارها قلب العالم العربي.

وتفقدت وزيرة البيئة خلال الزيارة كافة المعروضات والشاشات التفاعلية، والمستنسخات الفرعونية، وغرفة آلة الزمن، والمشروعات القومية الكبرى مثل المدن الذكية الجديدة ومن بينها العاصمة الادارية الجديدة والجلالة والعلمين، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الصناعية والزراعية الى جانب مشروعات النقل والطاقة. ​

ومن الجدير بالذكر أن شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في جلسة بعنوان «بناء الزخم لسد فجوة المعرفة فيما يخص التكيف» التي تعقد على هامش أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدبي، بحضور الدكتور يوسف ناصف مدير قطاع التكيف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومنى بلودى مستشار وزيرة فى الإمارات ، وممثل البنك الإسلامى للتنمية.