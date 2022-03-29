الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على قائمة عرض مسلسلات رمضان 2022 على CBC وDMC وON والحياة

قنوات فضائية
قنوات فضائية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم الذي يعرض خلاله العديد من مسلسلات رمضان 2022 لكبار نجوم الفن ويتابعها الملايين هذا الشهر من كل عام.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز القنوات الفضائية التي ستعرض مسلسلات موسم رمضان 2022:

 

◄ قنوات عرض مسلسلات رمضان 2022

 

مسلسلات رمضان 2022 على قناة CBC الفضائية 

 

مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم وهم النجم أسر ياسين، النجمة ريم مصطفى، النجم أحمد داوود، النجم محمد شاهين، النجمة صبا مبارك، النجمة تارا عماد، الفنان مصطفى درويش، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة أسماء جلال، الفنان أحمد الأزعر، والمسلسل من تأليف كل من محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل فاتن أمل حربي

وبشارك في بطولة العمل كل من النجمة نيللي كريم، والنجم شريف سلامة، والنجمة هالة صدقي، والفنان محمد ثروت، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان خالد سرحان، والفنانة فادية عبد الغني، والفنان محمد التاجي، والفنانة يارا جبران، والفنانة لمياء الأمير، وكل من الطفلتان فيروز وريتال ظاظا و العمل من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي ابراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل.

 

مسلسل ملف سري

يشارك في بطولته كل من النجم هاني سلامة، والفنانة رحمة حسن، الفنان إدوارد، الفنان ماجد المصري، الفنانة عائشة بن أحمد، والفنان نضال الشافعي، والفنانة ميرهان حسين، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي.

 

مسلسل راجعين يا هوا

يشارك في بطولته كل من النجم خالد النبوي، والنجمة نور اللبنانية والنجم أحمد بدير، والنجمة وفاء عامر، والنجمة هنا شيحه، والنجمة أنوشكا، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان الشاب نور خالد النبوي، والفنانة جلا هشام، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك،

مسلسل يوتيرن

يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن وهم الفنانة ريهام حجاج والنجمة عبير صبري، والنجم القدير توفيق عبد الحميد، والفنانة نورهان، والفنان علي قاسم، والفنان محمود حجازي، والفنانة صفاء الطوخي، والفنان محمد كيلاني والمسلسل من  تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

 

مسلسلات قناة ON الفضائية في رمضان 2022 

 

مسلسل الاختيار 3

 

مسلسل احلام سعيدة للنجمة يسرا

 

مسلسل الكبير أوي 6 للنجم أحمد مكي

 

مسلسل دايما عامر للنجم مصطفى شعبان

 

مسلسل يوتيرن

 

مسلسلات قناة DMC الفضائية في رمضان 2022

 

مسلسل المشوار للنجم محمد رمضان

 

مسلسل العائدون للنجم أمير كرارة

 

مسلسل مكتوب عليا للنجم أكرم حسني

 

مسلسل راجعين يا هوا للنجم خالد النبوي

 

مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة

 

 

مسلسلات قناة الحياة الفضائية في رمضان 2022 

 

مسلسل جزيرة غمام

 

مسلسل في بيتنا روبوت 2

 

مسلسل دايما عامر

 

مسلسل يوتيرن

 

مسلسل ملف سري

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