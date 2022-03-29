الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

«لم يدرس الطب وزور كارنيه الكلية».. «صحة قنا» تفتح تحقيقًا في واقعة طبيب فرشوط

محافظ قنا
محافظ قنا

فتحت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، تحقيقًا في واقعة انتحال صفة طبيب وتوقيع الكشف على المرضى بمستشفيات فرشوط المركزي ونجع حمادي العام شمالي محافظة قنا.

وقال أسامة مغربي، أحد أهالي مدينة نجع حمادي، الذي كشف قصة الطبيب المزيف، في تصريحات صحفية، إن الشاب انتحل صفة الطبيب المتدرب، ولم يدرس كلية الطب، وحاصل على شهادة الثانوية، إلي جانب كونه كان يوقع الكشف الطبي في عيادات النساء والتوليد بمستشفيات نجع حمادي وفرشوط، شمال محافظة قنا.

وأضاف "مغربي"، أنه تقدم بشكوى رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لافتًا إلي أن الشاب وقع الكشف الطبي على النساء والأطفال في مستشفيات فرشوط ونجع حمادي، إلي جانب ممارسته المهنة دون صفة لمدة عامين، مطالبًا بمحاسبة المخطئ. 

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس،  إنه فور علمه بالواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام أحد الأشخاص بتزوير كارنيه كلية الطب، وانتحال صفة طبيب متدرب، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى بمستشفى فرشوط المركزي ونجع حمادي، قرر تشكيل لجنة لفحص الواقعة والتحقيق فيها، للتأكد من صحتها من عدمه، خلال 48 ساعة. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه لا تهاون مع أي مخالفة، وهدفنا صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات له، لافتا أنه في انتظار صدور قرار اللجنة وما توصلت اليه من التحقيقات.

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