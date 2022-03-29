الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه عن مطاي والقرى التابعة لها بالمنيا لمدة 12 ساعة غدا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي  شمال محافظة المنيا، عن قطع المياه عن مدينة مطاي والقرى التابعة لها غدا الأربعاء 30 مارس الجاري، ولمدة 12 ساعة وذلك بسبب  القيام بأعمال تطهير كامل بخزان المياه الاستراتيجي  بمحطة علي باشا، والتي تغذي المدينة والقري التابعة لها وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وطالب رئيس المركز والمدينة أهالي المدينة والقري بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة انقطاع المياه وتطهير الخزان حتي عودة ضخ المياه بشكل طبيعي 

من ناحيته أكد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب أن الهدف من هذه الأعمال تقديم خدمة متميزة وتوفير كوب مياه شرب صحي ونقي مؤكدا علي سرعة الانتهاء من أعمال التطهير خلال الفترة الزمنية المحددة حرصا علي إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في حالة وجود أية شكاوى من المواطنين عليهم الاتصال  بالشركة من خلال الخط الساخن رقم 125 أو من خلال خدمة المحمول علي أرقام 01271196196 أو 01050509013 أو من خلال الواتساب رقم 01271269587 أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة مشيرا إلي أنه سيتم بحث ودراسة الشكوى والعمل علي حلها علي الفور مؤكدا أن الشركة حريصة علي تقديم خدمة متميزة تنال رضا المواطن المنياوي سواء في مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي

المواقيت
المواقيت
المنيا قطع المياه عن مدينة مطاي وقراها تطهير الخزان بمحطة علي باشا لمدة 12 ساعة غدا الأربعاء خالد عبد الرءوف المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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