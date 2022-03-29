«الداخلية» تواصل فتح منافذ «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

شهدت المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، إقبال عدد كبير من المواطنين؛ للاستفادة بالعروض وبتخفيضات 60% على السلع الغذائية المعروضة.

وتأتي مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وانطلقت مبادرة «كلنا واحد» بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى مبادرة كلنا واحد.