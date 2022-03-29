الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس لودوفيكو من كاسوريا

كنيسة
كنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل القديس لودوفيكو من كاسوريا، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: ولد اركنجلو بالمنتيري في كاسوريا بإيطاليا في 11 مارس 1814م، وكان يعمل في صناعة الخزانة، عندما نما في العمر شعر بدعوة الله له لكي يكرس حياته لخدمة الرب.

وتابع: وفى اليوم الأول من شهر يوليو عام 1832م، انضم إلى رهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان) واختار اسم لودوفيكو، وبعد خمسة سنوات قضاها في معايشة الحياة الرهبانية والدراسات اللاهوتية، سيم كاهنًا، رشحة الرؤساء ليقوم بتدريس الفلسفة والكيمياء والرياضيات للطلبة الذين يرغبون في اعتناق الحياة الرهبانية  الفرنسيسكانية. 

وتابع: في عام 1847 خاض لودوفيكو تجربة صوفية وصفها بأنها "تطهير النفس". لهذا السبب ، كرس حياته لخدمة الفقراء والمحتاجين وأسس العديد من المستوصفات ودور الأيتام المختلفة. في عام 1852 افتتح مدرسة للأطفال المحررين من العبيد ، كما أسس معاهد للصم والبكم. كان مهتمًا أيضًا برعاية كبار السن وأنشأ المؤسسات الخيرية في نابولي وفلورنسا وأسيزي. نصحه رؤساؤه بالبحث عن آخرين يمكن أن يعهد إليهم بعمله ، ولذلك أسس في عام 1859 جماعة الأخوة غراي ، والتي كانت تتألف من رجال كانوا ينتمون سابقًا إلى الرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية .

وأضاف: بعد ثلاث سنوات ، في عام 1862 ، أسس "غراي سيسترز"، والتي ستصبح الفرع النسائي للنظام. وضعهم تحت رعاية القديسة إليزابيث المجرية، التي كانت من أوائل أعضاء الرهبنة الثالثة للفرنسيسكان، في عام 1876، أصيب لودوفيكو بمرض خطير ومؤلم. 

واختتم:"ولم يتعافى تمامًا وتوفي بعد تسع سنوات ، في 30 مارس. بدأ سبب تقديسه بعد أشهر فقط من وفاته ، وتم أخيرًا قداسته من قبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في عام 2014، ويعد القديس هو  شفيع  كاسوريا".

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