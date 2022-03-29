الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجاح جراحة استئصال لـ«غدد» مريض فشل كلوي مزمن ببورسعيد

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، نجاح الفريق الطبي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للمرة الثالثة على التوالي بالتعاون بين أقسام  الكلى والجراحة العامة بمستشفى المبرة، من تشخيص حالة مريضة تعاني من فرط إفراز هرمون الغدة الجار درقية من مضاعفات فشل كلوي مزمن. 

وخلال قيام الفريق الطبي بأعمال الفحص، تبين أن المريضة تعاني من ورم متقدم بالغدة الدرقية، وتم عمل عملية استئصال كامل للغدة الدرقية، والغدد الجار درقية، والغدة الثيمومية، والتي تعتبر من العمليات الهامة والدقيقة وتحتاج الي أطقم طبية ومعاونة ذات مهارة خاصة. 

تم إجراء الجراحة تحت إشراف فريق متخصص على أعلى مستوى من  أطباء الجراحة العامة وأطباء الكلى وأطباء التخدير، وشارك في العملية الفريق الطبي المميز المكون من: الدكتور محمد حلمي استشاري الجراحة العامة والدكتور محمود عمار أخصائي جراحة الاورام بمستشفى التضامن، والدكتور محمد جلال  استشاري التخدير وعلاج الألم. 

 

محافظة عمل التضامن ماضي مستشفى مديرية

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