الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود أوكرانى كبير

جريدة الدستور

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير مستودع وقود كبير بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفني بأوكرانيا.

ولفت، وفقًا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية"، إلى أن أهمية المنشأة تعود لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وتابع، في تقريره صباح اليوم الثلاثاء، أن طائرات العمليات التكتيكية الروسية من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها ثلاثة مراكز قيادة، وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومستودعين للذخيرة، وثلاثة مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 منطقة لتخزين المعدات.

الدفاع الروسية اوكراني

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