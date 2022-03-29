الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 في حادث مروري بالمعادي

حادث
حادث

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الجديد بمنطقة المعادي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مروري بالطريق الجديد بمنطقة المعادي.

انتقل على الفور رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

غرفة عمليات المرور سيارة ميكروباص انقلاب حادث منطقة المعادى

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