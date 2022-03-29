الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن ضحية حادث انقلاب سيارة في سوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة ضحية حادث انقلاب سيارة على الطريق عقب اصطدامها بسيارة ربع نقل، والاستعلام عن صحة مصابين بالحادث.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانقلاب سيارة على الطريق، ووجود متوفى ومصاب بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة ومتوفى ومصابين دائرة مركز جرجا.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكى قيادة "محمود.ع" 22 سنة طالب يقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ربع نقل قيادة "عبد اللاه.ج" 23 سنة سائق، ويقيم دائرة المركز وانقلاب السيارة الأولى على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة "محمد.ر" 34 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا من مستقل السيارة الأولى وإصابة كل من قائد السيارة الأولى "كدمات بالوجه" وقائد السيارة الثانية "كدمات بالكتف الأيمن".

وبسؤال قائدى السيارتين وشقيق المتوفى "حسام.ر" 29 سنة سائق يقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم نفوا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى حاد أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة في سوهاج انقلاب سيارة حادث صحة مصابين الاستعلام محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

وزير الأوقاف يوجه بصرف 30 ألف جنيه لأسرة إمام توفي بالمسجد في الشرقية

انهيار فريد الديب فى عزاء رجائى عطية (صور)

حديث «المرافعة الأخيرة»

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 29 -3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير «مدار»: المُستوطنون كثفوا اعتداءاتهم على الأراضى الفلسطينية خلال العام الماضى

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟