دفن ضحية حادث انقلاب سيارة في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة ضحية حادث انقلاب سيارة على الطريق عقب اصطدامها بسيارة ربع نقل، والاستعلام عن صحة مصابين بالحادث.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بانقلاب سيارة على الطريق، ووجود متوفى ومصاب بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة ومتوفى ومصابين دائرة مركز جرجا.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكى قيادة "محمود.ع" 22 سنة طالب يقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ربع نقل قيادة "عبد اللاه.ج" 23 سنة سائق، ويقيم دائرة المركز وانقلاب السيارة الأولى على جانب الطريق.



نتج عن الحادث وفاة "محمد.ر" 34 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا من مستقل السيارة الأولى وإصابة كل من قائد السيارة الأولى "كدمات بالوجه" وقائد السيارة الثانية "كدمات بالكتف الأيمن".



وبسؤال قائدى السيارتين وشقيق المتوفى "حسام.ر" 29 سنة سائق يقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم نفوا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى حاد أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.