«التعليم» إغلاق باب تسجيل المعلمين المرشحين للترقي بالمنيا

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، باب تلقي طلبات المعلمين الراغبين فى تسجيل الترشيح للترقي لعام 2020/2021، اليوم الثلاثاء، بعد المهلة التي أتاحتها الوزارة لمدة يومين.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه قرر مد فترة فتح باب تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، أمام معلمي محافظة المنيا فقط، بداية من أمس الإثنين.

وكشف الدكتور رضا حجازي، سبب مد فتح المنصة لمحافظة المنيا 48 ساعة إضافية، قائلًَا: “نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين للترقي لمحافظة المنيا”.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير الماضي، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفع قيمة المكافأة الخاصة برؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بالامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية.

وقالت الوزارة في خطاب، إن هذا القرار جاء نظرًا لكثرة الشكاوى من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة فى أعمال الامتحانات بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمديريات التعليمية بسبب صرف المكافأة بواقع 5% على أساسى المرتب 2014، لذا تقرر زيادة ورفع قيمة المكافأة الخاصة رؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بالامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية لتصبح لكل لجنة بواقع 75 يومًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول و100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني و75 يومًا عن امتحانات الدور الثاني بنفس قواعد الصرف بواقع 5% من المرتب الأساسى من داخل ميزانية المديرية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يتم رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحانات الشهادة الإعدادية لتصحيح 25 جنيها للمادة بدلا من 20 جنيها للتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات، ويستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزاري المنظم بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.