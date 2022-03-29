الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب إهانات جنسية.. الحكم على الرئيس البرازيلى بتعويض صحفية

جايير بولسونارو
جايير بولسونارو

قضت محكمة برازيلية بتعويض رئيس البلاد جايير بولسونارو صحفية وجه لها تعليقات مهينة واتهامات جنسية.

وقال القاضي إن تصريحات بولسونارو أضرت بشرف الصحفية.

وبحسب قرار المحكمة سيدفع الرئيس البرازيلي 20 ألف ريال برازيلي (3500 دولار) كتعويض مباشر. وما زال بإمكانه الطعن في الحكم. 

وعلقت كامبوس ميلو، المراسلة الحائزة على جوائز في صحيفة فوليا دي ساو باولو البرازيلية اليومية، في تغريدة قائلة: "قرار القاضي كان انتصارا لنا جميعا كنساء".

وتعود الحادثة إلى العام الماضي عندما ادعى بولسونارو أن الصحفية باتريشيا كامبوس ميلو، عرضت رشوة جنسية على مصدر للحصول على معلومات سيئة عن الرئيس.

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بسبب إهانات جنسية.. الحكم على الرئيس البرازيلى بتعويض صحفية

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