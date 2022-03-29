الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات العراقية: اعتقال مسؤول تجهيز المتفجرات إلى المجاميع الإرهابية فى الأنبار

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال مسؤول تجهيز المواد والمتفجرات إلى المجاميع الإرهابية أثناء محاولته دخول الفلوجة في محافظة الأنبار.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية عن الاستخبارات العراقية، في بيان قولها إنه :"بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة واستمرار المتابعة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي أكدت محاولة أحد الارهابيين دخول قضاء الفلوجة ب‍الأنبار، وهو المسؤول عن تجهيز المواد والمتفجرات للمجاميع الإرهابية في المحافظة".

وأضافت الاستخبارات العراقية في بيانها :" تم التنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 ومفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة لنصب كمين محكم له في سيطرة مدخل الفلوجة وإلقاء القبض عليه"، مشيرة إلى أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

لقاء العسكري العراق محافظة اعتقال الاستخبارات العسكرية الإرهابية القبض عليه

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