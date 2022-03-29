الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» تدعو أمريكا لإعادة تصنيف ميليشيات الحوثى «جماعة إرهابية»

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إدانتها الشديدة وقلقها البالغ جراء التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استهدف المنشآت المدنية وعرَّض حياة المدنيين للخطر، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنظمة دعت إلى وقف تكرار هذه الاعتداءات فورا والانخراط في عملية جادة حتى يتحقق السلام والاستقرار في اليمن، وفي ضوء تمادي ميليشيات الحوثي في أعمالها العدوانية، في تهديد واضح للسِّلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظر بجدية في إعادة تصنيف هذه المليشيات "جماعة إرهابية"، الأمر الذي سبق أن نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 بتاريخ 28 فبراير 2022م.
وأكدت الأمانة العامة أن عدم تصنيف الولايات المتحدة هذه الجماعة بالإرهابية -على الرغم من الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ضد الأهداف المدنية في السعودية والإمارات وتلك التي كشفها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن والمُنشأ بموجب القرار رقم 2140- يشجع هذه الجماعة على التمادي في أعمالها العدائية الغادرة ضد المدنيين والأهداف المدنية والتعنت في الاستجابة لدعوات الجلوس على طاولة الحوار.

كما أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة -قيادة وحكومة وشعبا- في كل ما تتخذانه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

الولايات المتحدة أمن قانون تعاون العسكري سعودي الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية المملكة العربية السعودية

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