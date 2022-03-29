تعرف على سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 29-3 -2022

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 ، وبلغ متوسط سعره في الأسواق المحلية، عند 20.06 جنيه، و20.28 جنيه للبيع.

و يرصد لكم موقع الدستور في التقرير التالي: سعر اليورو في مواجهة الجنيه المصري اليوم بالأسواق ، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 29-3 –2022

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، عند 20.06 جنيه للشراء، و20.28 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، عند 20.06 جنيه للشراء، و20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 20.02 جنيه للشراء، 20.25 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.06 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 29-3 –2022

و اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و تُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

و يُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي