ياسمين فؤاد: الدول العربية تواجه صعوبات تتعلق بقلة التمويل وضعف الأدوات المتاحة للتنفيذ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ بصفتها رئيس الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العرب المسئولين عن البيئة فى الجلسة التشاورية حول استراتيجية التمويل المناخي للدول العربية، خلال مشاركتها فى اجتماعات أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبى، وذلك بحضور سوبريا ذاركار، مسؤولة البرامج المعاونة، مركز التنسيق الإقليمي - دبي، الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA) ، والدكتور محمود فتح الله ، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد، القطاع الاقتصادي جامعة الدول العربية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة على أهمية حصول الدول العربية على التمويل المناسب لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية التى تواجه العديد من الدول العربية ، موضحةً الصعوبات والتحديات التى تواجهها الدول للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة المشاكل التي تواجه الدول العربية والتي تتعلق بالتمويل والتى يعد أهمها قلة التمويل وكذلك كفاءة التمويل المقدم والأدوات المتاحة حيث تواجه الدول العربية نقص فى المنح والقروض المقدمة لتنفيذ مشروعات المناخ.

كما استعرضت الوزيرة خلال الجلسة الاستراتيجية العربية للتمويل والتى ستكون نموذج جيد للدول العربية يمكن تطبيقه فى كل دولة على حدى ، حيث يمكن أن تكرر نفس المشكلات فى أكثر من دولة ، موضحةً أن الإستراتيجية ستكون بمثابة إطار عام يمكن للدول تطبيقه كلٍ وفقاً لاحتياجاته.

وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية الجلسة عن أملها فى الخروج بمشروعات إقليمية يمكن تنفيذها على مستوى عدة دول عربية ، بالإصافة إلى الخروج بحزمة جيدة من مشروعات المناخ تساهم فى دعم جهود الدول لمواجهة التغيرات المناخية.