الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظة القاهرة تبحث آليات تطوير مشروع الفواخير بالفسطاط

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة مشروع الفواخير بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بما يضمن كفاءة كافة الأعمال التي تتم حاليا بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام لمشروع قرية الفواخير وأيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية وإسلام عادل مدير مكتب نائب المحافظ وعدد من التنفيذين وأعضاء اللجنة من إدارة الأملاك والمالية وبحوث الإسكان والشئون القانونية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية.

وخلال انعقاد اللجنة استعرضت نائب المحافظ مستجدات مقترحات أعمال التطوير التي تم مناقشتها سابقا في اجتماعات اللجنة مع عرض لحصر ومتابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة من خلال معاينة أعضاء اللجنة للفواخير على أرض الواقع وحصرها للوقوف على المنتفع الفعلي وبيان صفته وفقا للتعاقد المبرم ومدى التزام المنتفعين.

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وتابعت اللجنة عملها للوقوف على كافة الحالات للتعامل معها قانونيا وماليا في حالات تغيير النشاط وتحصيل المتأخرات وجدولتها أو التنازل عن الوحدة لشخص آخر من خلال توجيه نائب محافظ القاهرة بحصر كافة المخالفات والتعديات التي تخص الوحدات سواء بناء او تعديل وغيرها.

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كما ناقشت عبدالمنعم موقف التعديات داخل القرية من خلال مراجعة كاملة لملفات المنتفعين وتصنيفهم على أساس وجود منتفعين متعاقدين وأخر جاري التعاقد معهم و تم حصرهم في بحوث التسكين أو منتفع قام بتغيير النشاط لنشاط مخالف وفقا للتعاقد بجانب وجود متعدين دون وجود سند قانوني بعد توجيه باستيفاء كافة المستندات المطلوبة ومراجعة التقييمات المالية التي سيتم التعامل بها مع الحالات المستحقة لإعداد العقود التي سيتم إبرامها نظير حق الاستغلال بالفواخير والأتليهات بما يحقق رضا العاملين وصناع الفواخير ومراعاة البعد الاجتماعي.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بأن تكون آلية الأعمال من خلال المزايدة العلنية ودراسة القيمة التقديرية للوحدات وفقا للسعر السوقي بالتنسيق مع الخدمات الحكومية وفي ضوء الخدمات والأنشطة المقدمة، على أن يتم تقديم تقارير الإنجاز الخاص باللجنة وفقا للجدول الزمني المعد.

قرية الفواخير تطوير قرية الفواخير المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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