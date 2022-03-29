كيف ساهمت الدولة في توفير السلع لسكان القرى الفقيرة قبل رمضان؟

تسهيل حياة المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات التي تساعدهم على المعيشة هدف سعت الدولة إلى تنفيذه طوال السنوات الماضية من خلال تقديم المواد الغذائية للمواطنين خاصة في القرى الأكثر فقًرا مجانًا، ولأكثر من مرة في العام.

ومع قدوم شهر رمضان الكريم دشنت مؤسسة حياة كريمة حملة جديد لتوزيع كراتين المواد الغذائية المجانية التي تضم كافة السلع التي يحتاج إليها أى أسرة على المواطنين في مختلف المحافظات في إطار حملة «وصل الخير»، والتي تستهدف توزيع مليون كرتونة فى شهر رمضان على المستحقين، الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لدور الدولة في توفير السلع الغذائية بالمجان للمواطنين في القرى الفقيرة.

استهدفت مؤسسة حياة كريمة قبل بداية شهر رمضان الكريم توصيل السلع الغذائية بالماجن للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الكبير في سعر السلع الذي تزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الأسعار عالميًا، ووزعت المؤسسة حتى الآن 6 ملايين كرتونة سلع غذائية بالمحافظات، من خلال مشاركة 30 ألف متطوع من جميع أرجاء الجمهورية.

وتعمل مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني لتوفير هذه السلع، ومنهم مؤسسة مصر الخير التي أطلقت أكبر قافلة لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا.

وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة بدأت في توزيع السلع الغذائية على المواطنين مع بداية مار س الجاري وتستهدف توزيع 50 ألف كرتونة غذائية بالمجان على أن تستكمل المرحلة الثانية من توزيع السلع المجانية في رمضان المقبل وتستهدف من خلال باقي المحافظات التي تستهدفها في المرحلة الثانية حيث تكون استهدفت كل محافظات الجمهورية.

واهتمت الحكومة بالمحافظات الحدودية والبعيدة ، ووضعتها على قائمة المحافظات التي تستقبل الدعم الغذائي، فوصل لمحافظة الوادي الجديد شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية، كما وصل لمحافظة بني سويف عدد 13 شاحنة تحمل 6000 كرتونة مواد غذائية، في الوقت ذاته استقبلت محافظة الإسكندرية عدد 2000 كرتونة مواد غذائية حتي اليوم، ووصل لمحافظة السويس 12 شاحنة محملة بالمواد غذائية، وتستمر قوافل وصل الخير في الوصول لمحافظات دمياط وسوهاج وأسيوط والبحيرة والفيوم. كما استقبلت محافظة المنيا 6000 كرتونة مواد غذائية، ووصل إلي محافظة الأقصر 3 شاحنات تحمل 6000 كرتونة مواد غذائية.

وقالت هناء محمود إحدى المستفيدات من كراتين المواد الغذائية التي توزعها مؤسسة حياة كريمة «أحصل كل عدة أشهر على كرتونة بها كافة المواد الغئاية التي تحتاج لها أسرتي وتكفيني لعدة أسابيع، وأوفر الأموال التي كنت أشتريها بها هذه السلع لغيرها مما تحتاج إليها أسرتي».

هناء من المستفيدات من معاش تكافل الذي توفره الدولة لغير القادرين، وحصلت على الكثير من الدعم الحكومى سواء دعم نقدي أو في هيئة سلع غذائية وبطاطين في الشتاء، وقالت « حصلت على كرتونة بها أغلب السلع الغذائية التي نحتاج إليها يوميًا، وقبل بداية الشتاء الماضي حصلت على بطانية مجانية من خلال مبادرة حياة كريمة».

ووجهت آمال الشكر للرئيس السيسي الذي اهتم بأحوال البسطاء ووفر لهم معيشة كريمة سواء من خلال المرتب الشهري الذي يصرف لها ضمن تكافل وكرامة أو من خلال السلع الغذائية التي يتوزعها علينا كل فترة.

ويبلغ وزن الكرتونة التي توزعها حياة كريمة على المواطنين 11.5 كيلو جرام، و تحتوي على مكرونة، صلصة، زيت، ، سمنة، رز، فول، بلح، حسب حديث أحمد سعيد، مسئول المتابعة الميدانية بمبادرة حياة كريمة في تصريحات إعلامية، موضحًا أنه تم توزيع أكثر من نصف الكمية التي نسعى لتوزيعها والتي تقدر بمليون كرتونة.