الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يلتقى البعثة العلمية والفريق البحثى بـ«آداب المنوفية»

محافظ مطروح
محافظ مطروح

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة مع البعثة العلمية والفريق البحثى لكلية الآداب جامعة المنوفية، من الأساتذة والطلاب بقسم الجغرافية برئاسة الدكتور أسامة مدنى، عميد الكلية والدكتور لطفى عزاز رئيس قسم الجغرافيا. 

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جاء ذلك  بعد انتهاء زيارتهم البحثية والعلمية لواحة سيوة وعمل مسح جغرافي لعدة مناطق بسيوة منها منطقة أبو شروف وبهى الدين والسبوخة وذلك ضمن مشروعات التخرج لطلاب السنة الرابعة بشعبة المساحة. 
وقدم عميد كلية آداب المنوفية الشكر لمحافظ مطروح على الاهتمام بالبعثة العلمية وكذلك لجهود التعاون لمركز ومدينة سيوة برئاسة محمد بكر  رئيس المدينة من أجل تيسير إجراءات وبرنامج عمل الرحلة العلمية ، مع التأكيد على القيمة العلمية لأبحاث الجغرافيا سواء السكانية أو التضاريس وكافة الظواهر الطبيعية  وكذلك الاقتصادية والبشرية وغيرها خاصة لصانع القرار  في مجالات التخطيط العمرانى ومخططات التنمية. 

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وأشار إلى أنه تم عمل أطلس جغرافي لمحافظة مطروح ضمن إحدى الرسائل العلمية بالكلية  وكذلك عمل دراسة جغرافية عن منطقة عجيبة، بما يمكن الاستفادة به لصالح المحافظة.

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ورحب محافظ مطروح بجهود البحث العلمى لجامعة المنوفية مع الترحيب بمزيد من الأبحاث للجهات العلمية  بما يعود  بالنفع على المحافظة من دراسات نظرية وميدانية يمكن تطبيقها والاستفادة منها بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة، مع الترحيب بتعاون المحافظة من خلال بروتوكول مع المركز الاستشارى للجغرافيا بالجامعة وتحديد كافة الاحتياجات والمشكلات التى يمكن الاستعانة بالمركز في وضع حلول علمية لها وكذلك التعاون وبالتنسيق  في مجالات التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والـ Gps وغيرها. 

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محافظ مطروح جامعة المنوفية البحث العلمي التخطيط العمراني مشروعات التخرج قسم الجغرافيا

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