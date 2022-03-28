الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتيل ومصاب بحادث تصادم على «الصحراوي الغربي» في قنا

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل وتريلا أمام مدخل قرية المحروسة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة تريلا على الطريق الصحراوي الغربي وأمام مدخل قرية المحروسة بقنا، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج اللازم.

شخص مصرعه حادث تصادم سيارة الطريق الصحراوي الغربي قنا

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