قتيل ومصاب بحادث تصادم على «الصحراوي الغربي» في قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل وتريلا أمام مدخل قرية المحروسة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة تريلا على الطريق الصحراوي الغربي وأمام مدخل قرية المحروسة بقنا، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج اللازم.