انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب طب الأسنان والهندسة العائدين من أوكرانيا

شهدت كليتا طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، اختبارات تحديد المستوى المُعدة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي خلال الفترة من ١٤حتى ٢٤ مارس الجاري.

وحضر الاختبارات ( ٢٠٦) طلاب بكلية طب الأسنان، وعدد ( ٦١) طالبًا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

هذا، وسوف يتم امتحان طلاب الطب البشري بكلية الطب جامعة القاهرة غدا الثلاثاء الموافق 29/3/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكليـة طـب قصر العيني، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

وسيتم امتحان طلاب الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة بعد غد الأربعاء الموافق 30/3/2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.